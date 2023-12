IPTU de Londrina terá reajuste de 4,84% em 2024

A Prefeitura de Londrina deve finalizar nesta primeira quinzena o cálculo do cadastro imobiliário do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício 2024. Ao todo, devem ser emitidos cerca 270 mil carnês, incluindo os que obtiveram isenção total do IPTU. Um decreto municipal a ser publicado no Jornal Oficial pela Secretaria de Fazenda estabelece o reajuste de 4,84%, com base no IPCA-15, índice inflacionário dos últimos 12 meses.







Os vencimentos serão distribuídos em duas datas, 30 de janeiro e 17 de fevereiro.

As opções serão pelo pagamento à vista, a Prefeitura com desconto de 10% a 15% sobre o valor do imposto, conforme a opção de pagamento efetivada pelo contribuinte nos anos anteriores.





Quem for parcelar, pode dividir o IPTU de 2023 em até 11 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 60 para cada prestação.





Segundo o secretário de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, em 2023 foram emitidos 272 mil carnês com valor total de R$479 milhões. A prefeitura arrecadou até agora R$ 369 milhões ou 77% do total, com inadimplência de pouco mais de 20%, considerando os 11 meses do ano.