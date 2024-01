Jacarezinho vai investir R$ 800 mil em revitalização da Praça Benedito Moreira

A Praça Benedito Moreira, localizada na Vila São Pedro, será revitalizada pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho (Norte Pioneiro).





A obra faz parte do projeto de requalificação urbana da cidade e tem como objetivo proporcionar mais lazer, segurança e qualidade de vida aos moradores e visitantes.

A licitação para contratar a empresa responsável pela execução do serviço foi publicada no dia 19 de dezembro e prevê um investimento de R$ 795.477,70. A modalidade é tomada de preços, tipo menor preço global em regime de empreitada.





As empresas interessadas devem se credenciar até as 8h30 do dia 17 de janeiro de 2024, quando ocorrerá a abertura dos envelopes.



De acordo com o edital, a revitalização da praça inclui a troca do piso, do paisagismo, da iluminação, da sinalização, dos bancos, das lixeiras e dos brinquedos infantis. Além disso, serão melhorados os equipamentos de ginástica, um palco para apresentações culturais e uma fonte luminosa.







PRAZO

A previsão é que a obra seja concluída em seis meses, após a assinatura da ordem de serviço. A Praça Benedito Moreira é uma das mais antigas e tradicionais da cidade e homenageia um grande prefeito jacarezinhense.





Segundo a secretária municipal do Desenvolvimento Urbano, Suellen Rosseto, responsável pelos projetos, “com a reforma, pretendemos resgatar a importância histórica e cultural desta Praça para o município”, diz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: