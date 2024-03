Jandaia do Sul busca soluções para evitar acidentes envolvendo trens

Um ano após o trágico acidente que tirou a vida de cinco pessoas, Jandaia do Sul segue buscando soluções para tentar reduzir os acidentes envolvendo trens no município. Por meio de parceria com a concessionária Rumo, um grupo de trabalho foi montado há cerca de oito meses para discutir ações para as passagens em nível da cidade.







No dia 9 de março de 2023, pouco antes das 12h, câmeras de segurança mostraram o ônibus da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jandaia do Sul tentando atravessar uma passagem de nível quando é atingido em cheio pelo trem. Duas crianças morreram no local do acidente e outras três pessoas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram em hospitais da região. O motorista responsável por conduzir o ônibus foi afastado e, na sequência, exonerado do cargo.

A Polícia Civil indiciou o homem por cinco homicídios culposos, ou seja, quando não há intenção de matar. Após o inquérito ser encaminhado para o MP-PR (Ministério Público do Paraná), o motorista foi denunciado pela 2ª Promotoria de Justiça de Jandaia do Sul pela prática dos cinco crimes de homicídio culposo na direção de veículo.





De acordo com o MP, ele também foi denunciado por lesão corporal culposa na direção por 13 vezes por conta das outras vítimas. Agora, o processo aguarda a análise da resposta à acusação.





Jandaia do Sul tem cinco passagens em nível na área urbana. Luciano Lasperg de Andrade, diretor de Obras e Projetos da Prefeitura de Jandaia do Sul, explica que a sinalização nesses locais envolve placas verticais e identificação horizontal. Há cerca de oito meses, o Departamento de Engenharia do município começou a trabalhar em conjunto com a Rumo para analisar a situação de cada uma das passagens em nível e propor melhorias.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA