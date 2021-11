Jovem de 19 anos é morto a tiros em Sarandi nesta quarta-feira

Um jovem de 19 anos foi morto com seis tiros na noite desta quarta-feira (3) no parque Alvamar 2, em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá).

A PM (Polícia Militar) se deparou com o pai da vítima e, no quintal da residência, ao lado do portão, o rapaz.

Ele apresentou sinais de dois disparos por arma de fogo no tórax, dois no pescoço, um na cabeça e um no braço esquerdo. Não foi localizado, segundo a polícia, estojo de munição.





O local foi isolado até a chegada da perícia e o socorro médico. Foi o Samu (Serviço de Atendimento Móvel em Urgência) que constatou a morte.





Às 10h32 desta quinta-feira (4), o setor de comunicação da PM de Maringá (Noroeste) informou não ter lhe chegado informações sobre o autor.





O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá. A Polícia Civil assume as investigações.