Jovem de 23 anos fica gravemente ferida após carro capotar na PR-090, em Jataizinho

Uma jovem de 23 anos ficou gravemente ferida após o veículo que conduzia capotar na PR-090, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (27).





Conforme informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a mulher dirigia um Volkswagen Gol com placas de Londrina/PR no sentido de Assaí ao entroncamento da BR-369 quando, ao atingir o KM 355, perdeu o controle do automóvel e capotou.

A jovem motorista foi atendida pelos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal de Assaí.