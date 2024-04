Jovem morre após colidir contra barranco e ser jogada para fora de caminhonete na PR-340, em Centenário do Sul

Uma jovem de 24 anos morreu após colidir contra um barranco na PR-340, em Centenário do Sul, no Norte do Paraná, na manhã deste domingo (14).





Segundo informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a jovem conduzia uma Ford Ranger no sentido de Centenário do Sul a Guaraci quando, ao passar pelo KM 594, perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco.

O choque fez com que a condutora fosse ejetada para fora da caminhonete, o que causou sua morte no local do acidente.





Além da Polícia Rodoviária, estiveram presentes a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.