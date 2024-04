Homem morre após carro colidir com traseira de motocicleta na PR-092, em Wenceslau Braz

Um motociclista morreu após um carro bater contra a traseira de sua motocicleta na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste sábado (13).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, de 40 anos, pilotava uma Honda CG 60 Fan com placas de Itumbiara/GO quando, ao atingir o KM 259, foi atingido na traseira por um Fiat Strada, conduzido por um jovem de 27 anos.

Tanto a motocicleta quando o carro seguiam no sentido de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. A colisão foi registrada em trecho de pista simples.





O motorista do Fiat Strada teve ferimentos leves, assim como a passageira da motocicleta, de 16 anos. Ambos foram socorridos no local e encaminhados para o Hospital de Wenceslau Braz para receber atendimento médico.





O motociclista, por sua vez, ficou gravemente ferido e chegou a ser levado à instituição de saúde. Mesmo com o atendimento médico, o homem não resistiu e morreu no hospital.