Homem é detido por populares após ser acusado de roubar celular de idosa e acaba preso na Zona Norte de Londrina

Um homem acabou preso após ser detido por populares que o acusaram de ter roubado o celular de uma idosa na rua Abílio Justiniano de Queiroz, no bairro João Paz, Zona Norte de Londrina, na noite deste sábado (13).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o local em que o acusado estava detido e descobriram que o homem teria tirado o celular das mãos da idosa, de 61 anos.

O homem teria, ainda, derrubado a senhora, já que teria sido agressivo ao roubar o dispositivo. Com a queda da vítima, o suspeito teria tentando fugir.