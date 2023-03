Justiça acata denúncia por homicídio contra motorista que atingiu fotógrafo na Avenida Ayrton Senna

A Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo MP-PR (Ministério Público do Paraná) contra o motorista da caminhonete que há quatro meses atropelou e matou o fotógrafo e produtor cultural Wilton Mitsuo Miwa, que tinha 51 anos. Com a decisão, Jamildo Assis Junior se tornou réu por homicídio duplamente qualificado. O juiz Paulo Cesar Roldão, da 1ª Vara Criminal de Londrina, que é a do Tribunal do Júri, também determinou, como medida cautelar, a suspensão do direito de dirigir do motorista.





“Diante dos elementos de informação coletados até o momento, que evidenciam a peculiaridade do presente caso, bem como considerando a existência de três processos administrativos de suspensão do direito de dirigir em face do réu, tenho que está evidenciado o risco que o mesmo proporciona à ordem pública, ao conduzir veículos automotores”, destacou o magistrado no documento que a FOLHA teve acesso.

Responsável pela defesa do réu, o advogado Walter Bittar afirmou que ainda não foi intimado sobre a decisão judicial. “Entretanto, já posso afirmar que parte dos depoimentos e informações constantes nos autos não são verdadeiras e serão firmemente contraditadas. A defesa não descarta processar alguns depoentes por crime de falso testemunho e danos morais”, rebateu.





Na noite de 21 de outubro, Wilton subia de moto a avenida Ayrton Senna quando foi atingido pela caminhonete. A vítima teve os pulmõesperfurados, entre outros ferimentos graves, e chegou a ficar quase dez diasinternado no hospital Evangélico, porém, não resistiu. Na época, o motorista chegou a fugir por cerca de dois quilômetros arrastando a motocicleta, até ser parado por testemunhas. Ele foi agredido e atendido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e nunca chegou a ser preso.

INVESTIGAÇÃO

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que o atropelamento aconteceu após uma discussão de trânsito e o motorista teria jogado a caminhonete de propósito contra o motociclista. No mês passado, o Foto Clube de Londrina abriu uma exposição de fotos em homenagem a Wilton Mitsuo.