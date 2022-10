Justiça Eleitoral solicita transporte gratuito neste segundo turno para Londrina

O prefeito Marcelo Belinati recebeu na última semana, em seu gabinete, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Na pauta da reunião, estava a gratuidade do transporte coletivo para o segundo turno das Eleições 2022, que acontece neste domingo (30), em todo território nacional.







O desembargador solicitou ao prefeito as providências para garantir a gratuidade na passagem do transporte coletivo, a fim de oportunizar aos eleitores, com menor renda, o acesso aos locais de votação. “O transporte gratuito faz diferença. Justificar e pagar a multa de não comparecimento sai mais barato do que uma família de três, quatro pessoas, por exemplo, pagar a passagem para ir votar”, avalia o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Acompanharam o presidente do TRE, os juízes eleitorais de Londrina, da zona eleitoral 41, Maurício Boer; da 146, Marcelo Dias da Silva e o responsável pela zona 157, Katsujo Nakadomari; o diretor do TRE/PR, Valcir Monbach e o secretário da Presidência do TRE/PR, Josmar Ambrus.





O prefeito Marcelo Belinati encaminhou a solicitação para o análise dos técnicos da Diretoria de Transportes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que gerencia o transporte coletivo da cidade.