Letreiro “Eu Amo Natureza” é nova atração do Parque Arthur Thomas

A partir de agora, a população de Londrina tem mais um local para homenagear a natureza e tirar lindas fotos. Isso porque a Prefeitura concluiu a instalação do letreiro “Eu Amo a Natureza” no Parque Municipal Arthur Thomas, tendo implantado a estrutura perto do Espaço Ipê, em frente à lagoa. O parque é administrado pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza (região sul).





A intenção da Sema é promover a conscientização ambiental e oferecer mais um atrativo aos visitantes do parque. O letreiro foi instalado em um local onde os visitantes param para descansar, se alimentar ou participar de atividades de conscientização ambiental. O parque tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, inclusive aos feriados.

“A ideia partiu da Gerência de Educação Ambiental, que observou outros letreiros semelhantes na cidade de Londrina e que foram muito bem aceitos pela população. Este, em especial, tem o objetivo de promover a conscientização ambiental e também ser mais um atrativo do Parque Arthur Thomas, que em breve receberá diversas melhorias e uma ampla revitalização”, informou o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena.





A Gerente de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, reforçou que o Parque Arthur Thomas tem muita relevância para a cidade e que a intenção da iniciativa é promover uma maior conexão das pessoas com a natureza, cultivando o amor e cuidado com o meio ambiente. “Nas atividades da Educação Ambiental, visamos estimular as pessoas para que vivenciem o parque e tenham contato com a natureza, e acreditamos que o letreiro vai contribuir para isso”, apontou.

O biólogo e gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, Jonas Pugina, enfatizou que o letreiro implantado junto à lagoa de contemplação, além de ser um ponto atrativo para que as pessoas parem para descansar e tirar fotos, tem o viés de educação ambiental. “Fica registrado, por meio da fotografia, que a pessoa cuida e gosta da natureza”, afirmou.





A Prefeitura instalou, na administração do prefeito Marcelo Belinati, três outros letreiros semelhantes: “Eu Amo Londrina”, no Lago Igapó II e no Lago Cabrinha, e “Eu Amo Bike Londrina” na rotatória da Rodovia Mábio Gonçalves Palhano.





Revitalização – No final de 2022, a Prefeitura de Londrina anunciou a revitalização do Parque, prevista para iniciar no primeiro semestre deste ano. O processo está em fase de licitação e a primeira fase contemplará o cercamento e calçamento externos.

O investimento previsto é de cerca de R$ 11 milhões, sendo R$ 5,8 milhões oriundos de recursos do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consema), R$ 4 milhões de emenda parlamentar deputada federal Luísa Canziani e R$ 1 milhão de contrapartida do Município. “O Parque foi escolhido pelos londrinenses para ser o marco de 90 anos da cidade. Esperamos entregar um novo espaço de lazer, com mais atrativos e segurança para os visitantes e suas famílias”, apontou o secretário Siena.