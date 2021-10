Lojistas pedem vagas de estacionamento na frente do terminal de Londrina

Comerciantes da Rua Benjamin Constant fizeram um abaixo-assinado pedindo a criação de vagas de estacionamento no trecho entre a Professor João Cândido e a Avenida São Paulo, no centro de Londrina.

O documento tem cerca de 200 assinaturas e foi entregue no final de setembro para o vereador Roberto Fu (PDT) cobrar respostas da prefeitura. O assunto foi transformado em uma indicação legislativa já aprovada na Câmara.



O pedido nasceu de lojistas da Galeria Benjamin, existente há aproximadamente 15 anos em frente ao Terminal Central de Transporte Coletivo.





Síndico desde 2016 do empreendimento que reúne atualmente 170 empresários, Jorge Dimov Júnior cita que o estacionamento facilitaria bastante a vida dos clientes. "Muita gente vem de ônibus, desce no terminal e segue para as compras, mas percebemos que uma parcela importante de compradores vem de carro em dias de bom movimento, como o sábado, e não encontra lugar pra estacionar", disse.



