Londrina: entradas e saídas de rotatória na avenida Santos Dumont receberão recape

A rotatória que está sendo construída no cruzamento da avenida Santos Dumont com a Comandante João Ribeiro de Barros, na zona leste de Londrina, começou a ganhar forma. Os trabalhos foram iniciados há pouco mais de duas semanas, após a prefeitura notificar e cobrar a empresa que venceu a licitação sobre a necessidade de cumprir o contrato, já que a ordem de serviço havia sido dada em abril. O custo total é de R$ 224 mil.

O formato de como ficará a estrutura foi delimitado por cones. “Estão fazendo a parte interna da rotatória com demolições. É uma obra relativamente rápida”, explicou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa. O prazo para entrega das melhorias é de 90 dias. Caso a obra tivesse começado no período correto já estaria sendo finalizada neste mês.

De acordo com Verçosa, depois que a rotatória estiver pronta o município vai fazer o recape das estradas e saídas. “Esse recape não está no contrato, então a prefeitura vai promover para facilitar a pintura e melhorar a própria condição do asfalto”, ressaltou. O projeto prevê uma rotatória com 18 pistas no total.





