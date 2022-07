Paraná tem 12,5 mil empregos disponíveis nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Paraná tem 12.509 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis. Na Região Metropolitana de Curitiba, são 2.288 postos de trabalho. As principais categorias são auxiliar de linha de produção (435), auxiliar de logística (140) e operador de caixa (107).

No Interior, a regional de Toledo (Oeste) tem 1.562 vagas ao todo. As principais são auxiliar de linha de produção (389), servente de obras (114) e abatedor de aves (76).

A regional de Umuarama (Noroeste) tem 1.228 vagas de emprego disponíveis, com maior oferta para auxiliar de linha de produção (389). Há oportunidades, ainda, para safrista (101) e trabalhador da cultura de laranja e outros cítricos (80).





Em Cascavel (Oeste) são 1.191 postos de emprego. As principais vagas são para Auxiliar de Linha de Produção (316), Abatedor de Aves (100) e Magarefe (80). Em Londrina e Maringá são 745 e 909 vagas, respectivamente. Em Ponta Grossa, 197.





Interessados em buscar emprego devem entrar em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município ou região.