Londrina tem saldo negativo de 1.422 empregos formais perdidos em dezembro de 2022

Todas as 27 Unidades Federativas do Brasil apresentaram resultado negativo de empregos com carteira assinada em dezembro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Paraná encerrou com saldo negativo de 35.901 postos de trabalho, o que representou recuo de 1,21% em relação ao estoque de trabalhadores em novembro do ano passado.





Em Londrina não foi diferente, foram 5.821 admissões no último mês do ano contra 7.243 demissões, resultando em saldo negativo de 1.422 empregos formais a menos. Apesar da perda de vagas, o ano de 2022 fechou com saldo positivo 7.023 empregos criados na cidade.

Segundo o Caged de dezembro, os setores que puxaram as demissões foram o de serviços com saldo negativo de 767 vagas, seguido da indústria com 241 desligamentos e da construção civil com perda de 228 vagas. O comércio também demitiu mais do que contratou com 176 empregos formais a menos. A agropecuária também apresentou saldo negativo com ligeira queda de 10 empregos a menos no último mês ano.





UTFPR

Dados apresentados pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) também mostra o resultado dos principais municípios da região metropolitana de Londrina, como Cambé, Arapongas, Ibiporã e Rolândia.

o estoque de emprego formal totalizado nas cinco principais cidades da RML apresentou saldo negativo de postos de trabalho, encerrando um ciclo de 11 meses consecutivos de saldos positivos. Todos os 5 segmentos analisados apresentaram resultados negativos, com ênfase no setor de Serviços que fechou 957 postos a menos de trabalho na região.





O destaque negativo em números absolutos foi Londrina com a perda de 1.422 postos de trabalho formal, mas em termos percentuais foi Arapongas que perdeu mais postos de trabalho com 1,45% a menos que no mês de novembro.





De qualquer forma, o saldo do ano ficou positivo em 7.023 postos em Londrina e considerando as 5 cidades analisadas foram 9.717 postos criados.