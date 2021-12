Londrina registra 8.145 de saldo positivo na geração de empregos em 2021

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho, indicam que o saldo positivo da cidade, em outubro, foi de 959 postos de trabalho.

O município conta com um total de 8.145 de saldo positivo na geração de empregos em 2021.

Somando todos os setores da economia, o mês de outubro teve 7.025 admissões e 6.066 desligamentos.





Se for levado em conta o saldo do acumulado do ano, Londrina apresentou uma variação relativa positiva de 5,63% ao longo de 2021.





Em outubro, todos os setores da economia tiveram evolução no emprego formal, com serviços puxando a fila com 3.406 contratações e 385 de saldo positivo.

O Ministério do Trabalho, na noite de segunda-feira (29), fez uma revisão nos dados registrados pelo Caged, entre os meses de janeiro setembro de 2021, em todo o país.





Com a atualização, Londrina acumula o saldo positivo de 8.145 e não 8.860, conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho.