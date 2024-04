Polícia Civil indicia casal suspeito por tortura, extorsão e corrupção de menores em Curitiba

Os fatos, cometidos pelo casal, aconteceram em no escritório de advocacia da mulher, de 47 anos, com a presença do filho de ambos, de 14 anos na época dos fatos.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) indiciou um casal suspeito de tortura e extorsão contra um homem, de 42 anos. O crime teria ocorrido em 2021, em Curitiba. O inquérito policial foi concluído nesta terça-feira (23), com o indiciamento dos dois, também, por corrupção de menores.





Conforme apurado nas imagens, o homem foi submetido à cárcere privado. No local, os suspeitos fraturaram a costela da vítima, a agrediram com socos, chutes e com uma tonfa. Além disso, o ameaçaram com uma máquina de choque, e jogaram um líquido incolor, afirmando ser etanol e que, caso ele não assinasse a nota promissória, o incendiariam.





Nas ações, o filho do casal é incentivado a ameaçar e quebrar o braço e mexer no celular da vítima com intuito de procurar bens ou algo de valor, além de manter um punhal na cintura.

Durante as investigações, a PCPR apurou que o suspeito é dono de uma rede de postos de combustíveis e que possui diversos boletins de ocorrência relatando ameaças, utilizando arma de fogo, contra os funcionários.





“Apuramos ainda que existem 55 processos criminais contra o indivíduo, além de 15 inquéritos policiais, que ele costuma constranger os funcionários a assinarem documentos. Ele foi intimado diversas vezes e utiliza da condição de saúde para dificultar cumprimento das medidas legais”, afirma o delegado da PCPR Cássio Conceição.





Em uma das situações, o indivíduo e a mulher ainda teriam ameaçado policiais militares. Além de ser investigado por falsidade de atestado médico, uso de documento falso e fraude processual.





A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas do casal procurem a unidade policial mais próxima e registrem o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à justiça para medidas necessárias.