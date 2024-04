Homem tentar furtar madeireira, é contido pelo dono e acaba preso no Jardim Bandeirantes

Um homem de 45 anos foi preso após ser detido pelo proprietário de uma madeireira no Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste de Londrina, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo a vítima, o detido teria tentado furtar ferramentas de sua empresa.





Conforme aponta a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o proprietário da madeireira disse ter sido avisado por uma vizinha que o estabelecimento estava sendo furtado. Com a informação, o homem foi até o local e viu o suspeito saindo de dentro do barracão. Nesse momento, a vítima deteve o acusado e acionou a polícia.

O proprietário da empresa disse, ainda, que o suspeito estava acompanhado de outro homem. Ambos teriam arrombado a porta do barracão e teriam tentado furtar algumas ferramentas. No pátio da madeireira, foi possível visualizar uma lixadeira elétrica e um macaco hidráulico que tinham sido tirados do barracão.





O segundo suspeito indicado pela vítima não foi localizado pelos policiais e segue foragido até o momento. O detido, por sua vez, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina, assim como os objetos recuperados.