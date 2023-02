46 mil alunos de escolas municipais em Londrina recebem uniformes e materiais escolares

Durante esta segunda-feira (06) serão entregues cerca de 140 mil peças de roupas para todos os alunos da rede municipal de Londrina, sendo 92 mil camisetas de manga curta (duas para cada estudante) e 46 mil bermudas. O investimento da Prefeitura nesses dois itens foi de R$ 2,321 milhões, sendo R$ 1,3 milhão para as camisetas e R$ 988 mil para as bermudas.





No final de abril, a SMS (Secretaria Municipal de Educação) fará uma nova distribuição de peças, quando serão dados os uniformes de inverno, que contarão com camisas manga longa, calças e jaquetas. Com isso, a Prefeitura terá aplicado R$ 150,00 por aluno para a compra dos uniformes.

Além dos uniformes, todos os alunos dos CEI (Centros de Educação Infantil filantrópicos), os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e as Escolas Municipais estão recebendo kits de material escolar, contendo cadernos, lápis de cor, canetas, pasta, tinta guache e todos os itens necessários para o ensino e aprendizagem de acordo com a idade dos pequenos. Foram aplicados R$ 5,6 milhões, garantindo mais equidade entre as crianças das 179 unidades escolares.





Para Patricia de Oliveira, mãe da aluna do P4, Thaisa de Oliveira Santos, realmente o material escolar e os uniformes entregues hoje vêm trazer mais equidade entre os alunos. “Tendo o uniforme dá mais segurança para os nossos filhos e também não têm diferença entre as crianças, porque, às vezes, uns têm mais condições do que outros e as crianças acabam fazendo bullying umas com as outras. Eu fiquei bem feliz com a entrega. O material escolar mesmo foi um gasto a menos que tive, ainda mais agora, no começo do ano, que tem tanto imposto pra pagar”, comentou a mãe.

