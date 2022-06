Acidente deixa uma pessoa morta e três gravemente feridas na BR 369

Um acidente provocou um óbito e deixou três pessoas gravemente feridas na tarde desta terça-feira (7) no km 67 da BR 369, em Santa Mariana.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma senhora de 70 anos, que dirigia um Mitsubishi ASX, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a Fiat Toro. Ela morreu no local do acidente

A pista ficou totalmente interditada em ambos sentidos até as 18h. A PRF não identificou em quais veículos estavam os outros feridos.