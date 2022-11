Alvo de polêmicas, torcedor escolhe Rua Paranaguá como 'point' dos jogos da Copa

Um verdadedeiro corredor de jovens de verde amarelo se formou nos bares enfileirados na Rua Paranaguá no centro de Londrina com torcedores que foram assistir o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar contra Servia. A vitória por 2 a zero veio coroar o público londrinense que voltou a se unir para um único objetivo: a busca pelo hexa.

Para receber a torcida, os bares capricharam na decoração, investiram em telões, painéis gigantes de Led, e televisores. No cardápio muitas porções e chopp gelado foram melhores pedidas para essa quinta-feira (24) de muito sol na cidade.

O proprietário do Máximo Villa, Vinicius Máximo investiu em decoração três painéis de led, uma tenda e uma decoração alegra para comportar quase 200 pessoas em turmas grandes. "A gente investiu bastante, mas o retorno está ótimo e o clima bem alegre, animado e depois do jogo vai ter música para todo mundo. O caminho é esse unir o Brasil".



Para tomar conta do 'point' que virou a Paranaguá os torcedores também capricharam no figurino com muito estilo e bom humor.





Jovens capricharam no estilo para curtir o jogo do Brasil nos bares de Londrina - Guilherme Marconi - Grupo Folha







JUVENTUDE PELO BRASIL



A partida de estreia também uniu o público que estava dividido no período eleitoral. A estudante de direito, Tainá Novaes está feliz com a união de todos por um objetivo comum. "Falou-se muito que os jovens não eram patriotas. O que dá orgulho é ver as ruas cheias, todos torcendo para o Brasi e isso mostra que o jovem está sim interessado no Brasil, não só na questão de jogo, mas em unir o Brasil e voltar a ter orgulho do país."

Apesar da união do público, nem todos conseguiram entrar nos bares lotados para acompanhar a partida nas mesas mais próximas dos telões. A motorista de aplicativo, Rafaela de Pádua, sugere um telão no aterro do Lago Igapó para que o torcedor londriense possa curtir as próxima partida. "Eu achei os bares um pouco lotados e tivemos que nos esforçar para ver a partida da calçada. Talvez o próximo eu reúna os amigos para assistir de casa"

Confira os vídeos dos londrinenses durante o primeiro jogo da Seleção Brasileira nos bares da rua Paranaguá: