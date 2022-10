Ampliação de pista e implantação de ILS no aeroporto de Londrina são confirmados pela CCR

A CCR Aeroportos, empresa que administra o aeroporto Governador José Richa, em Londrina, apresentou na manhã desta sexta-feira (7) a conclusão do projeto de melhoria da infraestrutura do terminal ao prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP) e ao grupo de trabalho formado por entidades da sociedade civil organizada, deputados e empresários.





Os principais anúncios são em relação ao aumento da cabeceira da pista do terminal e a implantação do sistema de ILS, que é o instrumento que auxilia os pilotos em condições meteorológicas adversas nos procedimentos de pousos. A concessionária pretende dar início a obra em abril de 2023 com prazo de execução de 18 meses ou prazo de entrega em outubro de 2024.

Publicidade

Publicidade





Antes da CCR Aeroportos assumir a gerência do terminal de Londrina, a Infraero estabeleceu a necessidade de ampliação da cabeceira da pista em 300 metros para garantia do ILS. Entretanto, a concessionária realizou estudos técnicos que prevê a ampliação em 145 metros na extensão da pista de pouso e decolagem em direção a chamada cabeceira 31.





Publicidade

Publicidade

"Fizemos o estudo baseado na maior aeronave doméstica que opera na região e vimos a necessidade de pista com decolagem que permita uma viagem até a cidade de Natal (Rio Grande do Norte). A partir daí vimos que precisaríamos crescer cerca de 150 metros de pista, inverter a cabeceira para o recebimento do sistema ILS, e com isso, vimos que precisávamos de menos área", explicou à FOLHA o diretor operacional da CCR Aeroportos, comandante Miguel Dau. "A instalação do ILS vem cobrir uma lacuna de um aeroporto que há muitos anos já tinha essa vocação para operar esse sistema."







O representante da concessionária ainda elencou a necessidade de implantação do ALS, que é um conjunto de luzes coloridas ou piscantes, que define claramente a pista e a zona de pouso, de forma a auxiliar a transição de voo por instrumentos para o voo com referências visuais. "Tudo isso ficara dentro do sítio aeroportuário e vou passar a ter uma pista de 2.100 metros de extensão, o que dá essa capacidade operacional". O ALS será instalado na direção contrária da cabeceira e será instalado pela CCR Aeroportos.





Leia a matéria completa na Folha de Londrina!