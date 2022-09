Imóveis de madeira podem deixar de existir em Londrina

Desde o fim dos anos 1980 o professor vem publicando artigos sobre o tema e sempre defendeu a preservação desses imóveis. De acordo com ele, das unidades que ele mapeou com esse tipo de material em sua estrutura e que tinham alguma peculiaridade relevante, restam menos de 10%.

Londrina possui cerca de 14 mil imóveis com estrutura de madeira, mas caminha a passos largos para a extinção dessas estruturas. O professor Antônio Carlos Zani, autor do livro "Arquitetura em Madeira", alerta que a possibilidade de todos eles desaparecerem paulatinamente na região de Londrina é grande.

"Nem defendo mais"

“A gente sempre defendeu a preservação, mas eu nem defendo mais. Já vi que ninguém preserva coisa alguma, que tudo isso vai desaparecer. Vão ficar só as imagens no meu livro e as casinhas na UEL (Universidade Estadual de Londrina), que a gente está querendo preservar. Primeiro porque a madeira peroba-rosa se tornou uma moeda muito cara e tem um valor de troca muito grande. Imagino que esses roubos sejam para vender essa madeira para fazer móveis”, desabafou Antônio Carlos Zani.



O professor explicou que hoje há pouca coisa representativa dessa época em que as edificações em madeira deram suporte para o primeiro desenvolvimento do Norte do Paraná. “Foi um tempo em que a cidade toda era de madeira: as casas, as igrejas, os armazéns, o escritório, o hospital, o hotel. A madeira disponível deu o suporte para esta região, que tinha pressa de se desenvolver não só na zona urbana, como na zona rural, tanto nas pequenas como nas grandes propriedades”, declarou Zani.





Segundo o professor, as casas mais fáceis de roubar são aquelas que possuem porão, e que são elevadas do solo. “Às vezes o pessoal só tira a telha, utiliza um macaco para elevar a construção e coloca em cima do caminhão. Assim conseguem levar ela inteira e de maneira mais rápida ainda."





