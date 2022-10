Londrina Dá Jogo: aberta inscrições para oficinas gratuitas de criação de games

Estão abertas as inscrições para participar do Projeto Londrina Dá Jogo, que terá oficinas de criação de games. As inscrições são gratuitas e devem ser promovidas até sexta-feira (7), através deste link.





São ofertadas 150 vagas, voltadas preferencialmente para professores do Ensino Fundamental e Médio, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, estudantes do ensino superior e profissionais de recursos humanos. Pode se inscrever também a população em geral a partir dos 12 anos. As aulas começam nesta segunda-feira (10).

O Projeto Londrina Dá Jogo conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





De acordo com o coordenador-geral do projeto, Eduardo Dias Favero, os jogos podem ser uma ótima ferramenta de ensino. Ele acrescentou que os alunos vão aprender a desenvolver a programação, edição de vídeo, 2D e 3D.

“E tudo que é aprendido pode ser usado em outras áreas. Londrina é uma cidade de serviços com inúmeras faculdades e uma grande produção cultural, tanto no design, cinema, música, teatro, arte em geral, e tudo isso faz com que tenhamos alunos e professores cada vez mais capacitados, produtivos e críticos”, ressaltou.