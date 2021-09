Após idas e vindas, Prefeitura retoma debate sobre o desassoreamento do lago Igapó em Londrina

Assunto de muitas idas e vindas, o desassoreamento do lago Igapó voltou a ser pauta na Prefeitura de Londrina. No início desta semana, representantes das secretarias do Ambiente, Planejamento, Obras, Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e Sercomtel Iluminação estiveram reunidos com o prefeito Marcelo Belinati para debater a possibilidade de melhorar o principal cartão-postal da cidade.





Um dos encaminhamentos do encontro foi a criação de um grupo de trabalho que deverá elaborar um estudo com todos os cenários possíveis sobre o desassoreamento do Igapó um, dois, três e quatro. O documento, que não tem prazo para ficar pronto, deverá ser apresentado ao chefe do Executivo municipal. A coordenação será da Sema.





“O município tem que estabelecer qual vai ser o projeto. Onde aquele material vai ser destinado, licença ambiental, quanto tempo vai demorar uma obra como essa, se vai ser dragagem ou retirado por máquinas. Tudo isso está sendo discutido”, pontuou o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada.

