Assembleia dos professores da UEL é adiada para esta quinta em Londrina

A assembleia dos professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foi adiada para esta quinta-feira (15). O Sindiprol/Aduel (Sindicato dos Docentes da UEL) havia marcado inicialmente o encontro para quarta-feira (14), mas houve mudança na data.





Na pauta está a avaliação do movimento e a deliberação se a paralisação continua ou será suspensa na instituição. Na última semana, UEM, Unioeste, Unicentro e UEPG decidiram por suspender a greve após um aceno do governo do Estado sobre a possibilidade de tramitação do plano de carreira dos docentes.

Na segunda-feira (12), após reunião unificada dos Comandos de Greve da UEL, UENP e Unespar, foi decidido realizar as assembleias na quinta-feira, “de modo a sincronizar as decisões das bases, uma vez que são as únicas paralisadas no momento”, conforme nota divulgada pelo Sindiprol/Aduel.





Na UEL, os professores se reúnem às 14h; na UENP, a assembleia começa às 15h. No período da noite, a partir das 19h, será a vez dos docentes da Unespar deliberarem.