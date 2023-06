Vai prestar o Vestibular 2024 da UEL? As inscrições serão abertas em 24 de julho

A UEL, por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), disponibilizou a resolução contendo as normas para o seu próximo vestibular, o segundo processo seletivo deste ano referente ao ingresso de estudantes nos cursos de graduação em 2024. As inscrições para o Vestibular 2024 têm início no dia 24 de julho e permanecem abertas até às 23h59min do dia 5 de setembro. Neste momento, os candidatos poderão escolher se participam do processo seletivo como concorrentes às vagas ou como treineiros. O preço público da inscrição será de R$ 176,00.





Em decorrência dos atrasos provocados pela pandemia da Covid-19, a UEL e outras instituições de ensino superior do País atravessam um período de adaptação dos seus calendários acadêmicos, ainda em descompasso em relação ao ano civil. As regras para o Vestibular UEL 2024 podem ser conferidas na Resolução Cepe 036/2023, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

As provas serão aplicadas nos dias 29 de outubro (1ª fase) e 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase) de 2023. Antes, no dia 24 de setembro, a UEL aplica a sua Prova de Habilidades Específicas (PHE) destinada exclusivamente aos candidatos ao curso de Música. Assim como na edição 2023, as provas da 1ª fase vão ser aplicadas em Londrina e em outros quatro municípios do Paraná (Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama).