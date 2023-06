Alunos bolsistas da UEL pela Fundação Araucária recebem reajuste nos subsídios

Os alunos bolsistas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) já começaram a receber os novos valores atualizados por meio da Fundação Araucária. O reajuste equipara o valor pago pelo estado ao que é ofertado pelo governo federal.







Os reajustes variam de R$ 200 para alunos da graduação que participam de projetos de iniciação científica, de extensão e de inclusão social; a R$ 225 e R$ 350 para estudantes de cursos de mestrado e doutorado, respectivamente.

Publicidade

Publicidade





Eduardo de Almeida Araújo, diretor de Pesquisa da PROPPG (Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), explica que as bolsas da Fundação Araucária tiveram uma primeira atualização do valor, após sete anos, em agosto de 2022. Já neste ano, o governo federal reajustou o valor das bolsas ofertadas por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).





A UEL conta com 1.400 alunos bolsistas do governo federal, sendo 550 de doutorado, 453 de mestrado e o restante estudantes de graduação que participam de projetos de iniciação científica e iniciação extensionista.

Publicidade





Em maio, a Fundação Araucária anunciou o novo reajuste para equiparar o valor da bolsa ao pago pelo governo federal. A bolsa de iniciação científica, iniciação extensionista e inclusão social era de R$ 500 e passou para R$ 700; a de mestrado era de R$ 1.875 e passou para R$ 2.100; já a de doutorado era de R$ 2.750 e passou para R$ 3.100.





De acordo com Araújo, os novos valores começaram a ser pagos neste mês de junho. Por meio da Fundação Araucária, a UEL conta com 358 estudantes bolsistas, sendo 177 de iniciação científica, 63 de iniciação extensionista, 118 de inclusão social, 17 bolsas de mestrado e 5 de doutorado.





Na graduação, há três modalidades de bolsa: iniciação científica para alunos que participam de projetos de pesquisa; iniciação extensionista para alunos que participam de projetos como cursos e eventos voltados ao compartilhamento do conhecimento científico com a sociedade; e a de inclusão social, que é específica para alunos que entraram na universidade por meio do sistema de cotas.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA