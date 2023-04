Assembleia Legislativa reconhece importância da FOLHA para o desenvolvimento do Estado

O Grupo Folha de Londrina foi homenageado em sessão especial da AL (Assembleia Legislativa) do Paraná nesta quinta-feira (13) na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Intitulada "Filhos dessa Terra", a honraria foi concedida a diversas pessoas e instituições que trabalharam - e ainda trabalham - para o desenvolvimento da cidade de Londrina e região. A sessão especial ocorreu durante a abertura oficial da Assembleia Itinerante, que busca levar sessões especiais da AL para as principais cidades do Paraná até 2024.





Os homenageados da noite foram selecionados por deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa pela atuação e trabalho prestado na região. O Grupo Folha de Londrina foi escolhido pelo deputado e 1° secretário da Casa, Alexandre Curi (PSD). Ele ressaltou que a trajetória e história de 75 anos da FOLHA, a serem completados em 13 de novembro, motivaram a homenagem.

“A FOLHA é o único jornal impresso na região, trazendo sempre a boa informação para todo o Paraná. Então, nada mais justo do que a Assembleia Legislativa prestar essa justa homenagem ao grande veículo de comunicação que é a Folha de Londrina”, ressaltou.





José Nicolás Mejía, superintendente do Grupo Folha de Londrina, foi quem recebeu a homenagem no palco montado no Recinto José Garcia Molina, no Parque de Exposições Governador Ney Braga. “É um reconhecimento e uma honra receber essa homenagem da Assembleia. É um reconhecimento pelo trabalho que a FOLHA presta e que eu compartilho com toda a equipe, tanto atual quanto com todas as pessoas que já contribuíram para o jornal”, afirmou.





O superintendente ressaltou que a FOLHA faz um jornalismo de qualidade, equilibrado, que vem contribuindo para a democracia e o desenvolvimento de Londrina e região. Ele também afirmou que a homenagem e o reconhecimento são uma motivação a mais para seguir na produção de jornalismo de qualidade.





