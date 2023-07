Associação promove ato após skatista ser baleado na zona norte de Londrina

A Associação de Skatistas da Periferia de Londrina está programando para sábado (29) uma manifestação pedindo mais segurança. O ato deverá acontecer a partir das 10h na praça do conjunto Parigot de Souza, na zona norte, onde um adolescente de 16 anos foi baleado no fim de semana por uma bala de borracha por um morador da região, que estaria incomodado com a prática do esporte no lugar, que foi revitalizado há dois anos pela prefeitura.





Segundo a PM (Polícia Militar), o homem usou uma espingarda de pressão para atirar contra os adolescentes que usavam a pista de skate. Um tiro acertou o pescoço do jovem, que precisou ser levado para o hospital. O agressor foi encaminhado à delegacia junto com a arma. “Antes ele começou a andar de bicicleta, atrapalhando os meninos, provocando. Jogou óleo na pista. Ele atirou onde estavam muitas pessoas com crianças”, comentou um morador.





Uma equipe da polícia esteve no bairro nesta terça-feira (25) conversando com os moradores. “Abordagens serão realizadas aqui e o policiamento será reforçado”, garantiu o capitão Emerson Castro, porta-voz do 30º Batalhão. “Vemos que os meninos (que andam de skate) são tranquilos, estão envolvidos no esporte. Conquistamos este espaço justamente para que a juventude possa ocupar a mente”, ressaltou o morador.