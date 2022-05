Avenida Ayrton Senna em Londrina terá pontos de interdição no domingo

O tráfego de veículos na avenida Ayrton Senna, na Gleba Palhano, região sul de Londrina, vai sofrer alterações no domingo (15) em função das obras de continuidade da implantação da adutora Cafezal, da Sanepar (Companhia Paranaense de Energia).

De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) a via estará interditada na rotatória com a rua Ernâni Lacerda de Athayde e, por isso, todo o perímetro compreendido entre as ruas João Huss e Caracas, no sentido avenida Madre Leônia Milito, será bloqueado para o tráfego comum.

No lado oposto, em direção ao lago Igapó, o fluxo segue normalmente.





Em razão do desvio, quem sobe a Ayrton Senna precisará converter à direita na rua João Huss, depois à esquerda na Eurico Humming e, depois, a Caracas ou a Ulrico Zuinglio para retornar à avenida.





Soment moradores, trabalhadores e clientes de estabelecimentos comerciais terão passagem na área impedida. Da rua Caracas para a avenida Ernâni Lacerda de Athayde, o acesso a um prédio empresarial e a lojas de fast-food será na contramão.

Com investimentos de R$ 10,2 milhões, as intervenções da Sanepar visam substituir as duas linhas de adutora da década de 1960, que levam água do ribeirão Cafezal até a estação de tratamento da empresa, na avenida Juscelino Kubitschek. A obra teve início em dezembro passado. Em caso de chuva, a programação será cancelada.