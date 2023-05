Câmera de segurança do Museu Histórico flagrou acidente com caminhão desgovernado

O acidente de trânsito que vitimou a moradora Irene Maria de Souza Santana, 58, na tarde desta segunda-feira (8), foi flagrado por uma câmera de segurança do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss. As imagens foram cedidas à FOLHA.





No vídeo é possível ver o momento em que o veículo pesado desce a avenida Rio de Janeiro sem freio; o condutor joga o caminhão para a faixa da esquerda e atinge um carro. No cruzamento com a rua Benjamin Constant, o caminhão acabou batendo e arrastando a motocicleta em que estava Irene, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O veículo só parou após colidir com o portão e as grades laterais do Museu.



Publicidade

Publicidade