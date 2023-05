Mulher que morreu em acidente no centro de Londrina será velada nesta terça

O velório de Irene Maria de Souza Santana, de 58 anos, vítima de um acidente de trânsito no centro de Londrina, começa às 20h desta terça-feira (9), no auditório do templo sede da Assembleia de Deus (ADLondrina), em Londrina (rua São Vicente, 168, Centro). Irene era membro da comunidade religiosa e foi uma das fundadoras do projeto Lucas.





De acordo com a ADLondrina, às 21h30 será realizada uma cerimônia fúnebre e, às 11h de quarta-feira (10), o cortejo sairá de Londrina rumo à Assembleia de Deus de Assis (SP), onde ocorrerá outra cerimônia às 15h. O sepultamento será em Assis, no interior de São Paulo.





