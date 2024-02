Carro que atingiu motociclista na Av. JK era dirigido por adolescente, diz delegado

A Delegacia de Trânsito da Polícia Civil identificou o condutor do carro que furou o semáforo da Avenida JK, cruzou a rua Fernando de Noronha no sinal vermelho e atingiu em cheio uma motociclista, na manhã da terça-feira (13) de Carnaval, no centro de Londrina. O condutor, que fugiu sem prestar socorro, era menor de idade.





Câmeras de segurança registraram que o veículo foi abandonado ainda na J.K, a poucos metros do acidente. O jovem foi embora a pé. Outra pista flagrante do acidente foi para-choque dianteiro com a placa do carro, que ficou no local do acidente.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Edgar Soriani, o veículo está registrado em nome da mãe do menor. Soriani explicou que o jovem deve responder por ato infracional na delegacia do adolescente. "Em pesquisas nas redes sociais conseguimos identificar o filho. Ele é menor de idade, sendo assim, ele praticou ato infracional. Ele não tem idade, nem habilitação. Vamos ouvir a mãe para saber se ela deliberadamento emprestou as chaves do carro. O menor praticou ato infracional e será investigado pela delagacia do adolescente."



A dona do carro pode responder criminalmente se ficar comprovado que entregou as chaves do veículo para o filho, que ainda nem tem habilitação. Se o adolescente pegou o carro sem autorização, a mãe responde apenas civilmente, porque o carro é responsabilidade dela.





A motociclista atingida pelo carro foi atendida pelo Siate, passou por cirurgia e não corre risco de morte.





Assista ao vídeo divulgado pela polícia: