Casal de idosos realiza sonho de conhecer avião no Aeroporto de Londrina

Um casal de idosos tornou real o sonho de conhecer um avião no Aeroporto de Londrina, no último sábado (20). Ivanilde Ramos Orlando e Antônio Carlos Orlando, moradores de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) entraram em um avião pela primeira vez na vida a partir de um pedido feito pela filha do casal, Eliandra, para a ouvidoria da CCR Aeroportos, empresa que opera o aeroporto.



A empresa organizou toda a logística e segurança para viabilizar a visita da família nas dependências do aeroporto. Eles puderam conhecer as áreas do terminal e vivenciaram o trajeto de um passageiro.



A GOL Linhas Aéreas disponibilizou uma aeronave Boeing 737-700, que fez pernoite no aeroporto de Londrina, para a visitação da família. Eles puderam, pela primeira vez, conhecer a cabine do comandante e tirar fotos dentro e fora do avião. A companhia também os presenteou com uma carta e buquê de flores.



A filha conta que queria realizar o sonho dos pais e correu contra o tempo. “Minha mãe está com problemas de saúde. Ela tem demência e tem esquecido algumas experiências. Agradeço muito por nos possibilitar a realização desse sonho. Acredito que será uma das últimas lembranças mais importantes que minha mãe terá ainda lúcida”, diz Eliandra Ramos Orlando Mosquete.



Ivanilde tem 69 anos e Antônio completou 73 anos na última segunda-feira (22), podendo vivenciar esse grande presente de aniversário. Os dois são casados há 51 anos e sempre tiveram o sonho de conhecer um avião. Como a vida dos agricultores foi dedicada a cuidar da família, o sonho foi deixado de lado, para agora se tornar realidade. Eliandra menciona ainda que os pais sempre viam os aviões sobrevoando pelo sítio em que eles moravam e achavam aquilo incrível. “Foi assim que meus pais se apaixonaram por aviões, eles olhavam a aeronave no céu e ficavam se perguntando como um objeto tão grande poderia voar”, conclui.



Angélica Lucas Werneck, Coordenadora de Custumer Experience da CCR Aeroportos, setor responsável pela ouvidoria da companhia, conta que recebeu a mensagem e ficou muito comovida com a história e providenciou as condições da visita com a equipe do Aeroporto de Londrina. “Essa história realmente tocou o coração da nossa atendente que, registrou a solicitação em nosso canal de ouvidoria e depois disso foram vários os corações tocados e o time de Londrina fez acontecer”, conta.