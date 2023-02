Chuvas fortes derrubam árvore gigante em frente escola para cegos de Londrina

As fortes chuvas, ocorridas na madrugada desta terça-feira (14), derrubaram uma árvore de grandes proporções na frente do Instituto Roberto Miranda - Escola para Cegos de Londrina, no Jardim do Sol, Zona Oeste.







A reportagem entrou em contato com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e, ao final da tarde, as equipes já haviam feito o corte. A retirada da madeira será feita nesta quarta-feira (15).







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: