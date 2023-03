Circuito ECO 2 ocorre neste domingo em Londrina com expectativa de 2,3 mil participantes

As inscrições foram gratuitas e já se encerraram. Mas quem não se inscreveu ainda poderá interagir com o evento, apenas não receberá o kit que será entregue aos inscritos da corrida e caminhada.

O projeto Circuito Eco 2 será promovido pela primeira vez em Londrina e ocorre nesse domingo, dia 19, no aterro do Lago Igapó. O evento tem um formato diferente e engloba, além de corridas e caminhada, práticas de incentivo ao movimento físico com danças, ritmos diversos e ginástica coletiva.





O objetivo do projeto, aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438, de 29 de dezembro de 2006), através do Ministério do Esporte, é estimular a prática esportiva e os cuidados com a saúde.





A partir das 6 horas as tendas com os serviços oferecidos já estarão abertas. Às 6h30 iniciam os alongamentos e aquecimentos para a largada da corrida às 7 horas, com percursos de 5 e 10 km, e da caminhada com trajeto de 5 Km. As aulas de ritmos seguem até as 11 horas.





Os inscritos devem retirar o kit, com camiseta, gym bag e barra de cereal para caminhada, e camiseta, gym bag, barra de cereal, número de peito e chip de cronometragem para corridas, nesse sábado (18), das 10h às 18h, na loja Atacadão (saída para Cambé).