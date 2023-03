Clube de Mães Unidas em Londrina ganha curso de capacitação para pintura de parede

Com o tema “Demãos dadas”, um curso de capacitação sobre técnicas de pintura de parede e utilização de tintas para cenários artísticos foi oferecido para mulheres do Clube de Mães Unidas, com apoio do Boulevard Shopping e da Hydronorth. Com sede na região Leste de Londrina, o Clube de Mães Unidas foi fundado na década de 80 e está focado na educação e qualificação das mulheres para ingresso no mercado de trabalho.





Serão três dias de eventos promovidos no auditório do Shopping e nos corredores do empreendimento, próximos aos elevadores. No dia 16, às 14 horas, mulheres que representam o MBPM (Movimento Brasil por um Pintor Melhor) vão compartilhar conhecimentos com as participantes sobre o mercado de trabalho para falar de conquistas, desafios e oportunidades.

No dia 17, às 14 horas, as artistas londrinenses Poliane Bueno, Ana Gloor e Kenia Kuriki foram convidadas a estimular o lado lúdico e criativo das mulheres com a pintura de desenhos artísticos em paredes. Nesse dia farão um bate-papo com as participantes sobre possibilidades de uso das tintas e das diferentes composições artísticas que vão do imaginário à realidade.