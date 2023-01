Clube das Mães Unidas oferece vagas para 25 cursos profissionalizantes

O Clube das Mães Unidas, entidade localizada na zona leste de Londrina, está com inscrições abertas para 25 cursos profissionalizantes nas áreas de moda, beleza, cuidados pessoais, saúde, culinária e gastronomia.





Os cursos têm vagas limitadas e são gratuitos, ofertados via Termo de Colaboração com a Prefeitura de Londrina. Para participar, é preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e residir em Londrina.

Publicidade

Publicidade





Alguns cursos exigem ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos; para outros, basta ter escolaridade até o 5° ano do fundamental e idade igual ou superior a 16 anos.







As oportunidades estão abertas para os seguintes cursos: costura básica, corte e costura, reforma de roupas, depilação egípcia facial, limpeza de pele, maquiagem, designer de sobrancelha, estética corporal, depilação, aperfeiçoamento de escova, barbearia, biscoitos, ovos de Pascoa, plástica dos pés, alongamento de unhas, manicure e pedicure, cabeleireiro, doces personalizados, formação de padeiro, pães artesanais, salgados, bolo caseirinho, confeitaria básica, informática básica, e cuidador de idosos.



Publicidade





COMO PARTICIPAR





Interessados devem fazer a pré-inscrição mediante contato com o Clube das Mães Unidas pelo telefone (43) 3325-6488 ou preenchendo o formulário on-line. Os links de cada curso foram publicados na página do Facebook.

Publicidade





Depois, é preciso participar de uma entrevista presencial, comparecendo na data informada durante a pré-inscrição. O Clube das Mães Unidas fica na rua Roseiral, 77, Jardim Interlagos.





De acordo com o presidente do Clube, Carlos Alberto Souza e Silva, a profissionalização auxilia essas pessoas em situação de vulnerabilidade a ingressarem no mercado de trabalho e contribuir para o sustento de suas famílias, com dignidade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.