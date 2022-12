CMTU divulga balanço de limpeza de ruas e praças de Londrina em 2022

“Muita gente considera que o problema do lixo acaba quando o caminhão da coleta passa no seu bairro. Mas a verdade é que, todos os dias, em torno de 650 trabalhadores dão duro para fazer de Londrina um lugar melhor para os moradores e visitantes, em ações constantes e articuladas que demandam planejamento e esforço”, destacou.

Capina - O serviço de capina e roçagem, responsável pelo corte da grama em praças, canteiros de avenidas, rotatórias, fundos de vale, vielas e terrenos pertencentes ao Município, ultrapassou os 34,1 milhões de m² limpos nos dois lotes no decorrer do ano.

A logística da ação divide o mapa da cidade ao meio e, em cada área, o volume de produção pode chegar a 1,7 milhões de m² nos meses de altas temperaturas e chuvas constantes. Já entre abril e agosto, quando o clima é mais ameno, o rendimento médio atinge 1,1 milhão de m².





Terrenos particulares – O relatório de corte do mato em lotes privados indica que, nos últimos 12 meses, 1.476 terrenos foram percorridos pela CMTU. O montante representa um total de quase 906.600 m² que deveriam receber limpeza dos proprietários, mas ganharam asseio por parte do Município.

Em casos assim, o Código de Posturas da cidade prevê a penalidade de multa de R$ 2,00 por metro quadrado não roçado, mais R$ 0,46 pelo trabalho realizado para cada metro quadrado e uma taxa de 10% sobre o valor dos serviços.





Coleta - Com a previsão de retirar das ruas em dezembro cerca de 11 mil toneladas de rejeito e materiais orgânicos, a coleta domiciliar irá fechar o ano com a marca de 124.656 toneladas de lixo encaminhadas à Central de Tratamento de Resíduos (CTR), onde a quantidade de chorume - líquido gerado a partir dos processos biológicos, químicos e físicos de decomposição da matéria orgânica - bateu os 30.418 m³ tratados.

Recicláveis – O recolhimento dos recicláveis, operado pelas sete cooperativas de catadores contratadas da companhia, retirou dos domicílios e devolveu à cadeia produtiva aproximadamente 7 mil toneladas de papel, plástico, alumínio, vidro e outros itens passíveis de reaproveitamento.





PEVs – Nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, mais de 16 mil m³ de entulhos, móveis velhos, restos de poda e outros resíduos foram descartados corretamente pela população, evitando, assim, o depósito irregular em fundos de vale e terrenos baldios.

Varrição - Por meio do contrato de varrição de áreas públicas, quase 25 milhões de metros lineares receberam limpeza no quadrilátero central e nos bairros. O volume de trabalho atingiu o maior pico em setembro, com 2.069.020 de metros varridos, enquanto o menor índice foi registrado em maio, com 2.064.668 metros.





Lavagem – Realizado com o objetivo de remover a sujeira causada pelos pombos que habitam a área central, o trabalho de lavagem de pisos chegou à marca de quase 9,8 milhões de m² beneficiados. Entre os lugares atendidos no contrato estão o Bosque Marechal Cândido Rondon; o Calçadão; praças Marechal Floriano Peixoto, Getúlio Vargas e Willie Davids; além das avenidas Rio de Janeiro e São Paulo.

Poda - O serviço de poda de árvores contabilizou 5.064 intervenções nas modalidades levantamento; que consiste na remoção dos galhos mais baixos da copa, de modo a retirar partes que impeçam a livre circulação de pedestres e veículos, e adequação; empregada para desobstruir vias e melhorar a visualização de placas de trânsito, por exemplo.





Ajardinamento - O contrato de manutenção de jardins atingiu o índice de 57.427 m² atendidos, somando 25 rotatórias contempladas em todas as regiões do município, além da floreira que circunda o Igapó II. Ao longo do ano, foram utilizados na ação 500 m³ de adubo composto; 250 m³ de terra vegetal; mais 152.792 mudas das espécies lutiela, iresine, moreia branca, salvia anã, dentre outras.





Espaços de lazer – As atividades de conservação de áreas verdes, que incluem a limpeza de superfícies aquáticas, varrição, capina e transporte de detritos, contemplaram o Igapó; lagos Norte e Cabrinha; o Zerão; Aterro; vales Verde e Água Fresca; Centro Cívico; córrego Pequeno Mundo, entre outros espaços.





Boa Praça - Em 2022, cerca de 40 empresas mostraram que são “boa praça” e adotaram 44 áreas públicas – somando mais de 83.371 m² - para levar cuidado e beleza a praças, rotatórias e canteiros. Como contrapartida ao exemplo de cidadania e apoio na manutenção do município, as organizações receberam autorização da CMTU para implantar placas publicitárias nos locais.