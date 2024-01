Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas na PR-445, em frente à UEL

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (24), na PR-445, em Londrina. O acidente foi registrado em frente ao campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no sentido de Londrina a Cambé.





O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), atendeu a ocorrência e informou que as duas motocicletas seguiam no mesmo sentido quando, ao atingirem o KM 76, colidiram.

Os condutores das motos tiveram ferimentos leves e foram atendidos pela equipe do Siate (Serviço de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados para instituições de saúde de Londrina.





Com os motociclistas hospitalizados, não foi possível realizar o teste etilométrico. Devido ao acidente, o trânsito passou a seguir em meia pista, o que causou lentidão.