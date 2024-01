Após queda de barreira, PR-412 em Guaratuba é bloqueada

O DER/PR programa uma avaliação do maciço e, na sequência, definirá quanto à necessidade de intervenções no mesmo.

Os primeiros serviços de remoção de barreira já estão em execução por meio de equipe da Prefeitura Guaratuba, mas, devido às condições do maciço rochoso, é provável que as pistas permaneçam interditadas pelo menos até amanhã.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o km 21 da PR-412, em Guaratuba, está interditado após um deslizamento de terra e vegetação atingir duas das três faixas de rolamento do trecho.

Corpo de Bombeiros atende famílias atingidas pelas chuvas no Litoral





Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná estão atendendo famílias de áreas que ficaram alagadas após as fortes chuvas que atingem o Litoral do Paraná desde sábado (20). Ao todo, foram realizados 51 resgates em alagamentos em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, retirando 158 pessoas de áreas de risco, com viaturas ou botes, dependendo da condição de cada local. Cinquenta e três foram encaminhadas para abrigos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Publicidade





Guaratuba foi a cidade mais afetada pelas chuvas, com 35 atendimentos dos bombeiros, inclusive os que estão no Verão Maior Paraná. As regiões com mais ocorrências no município foram os bairros Cohapar, Carvoeiro, Coroados e Piçarras.





Segundo o Simepar, a cidade registrou 221 milímetros de chuva ao longo desta terça-feira (23), registrando o terceiro maior volume de chuva diária da série histórica iniciada em 1997 (o maior foi em 4 de janeiro de 2003, com 232 mm). No acumulado do mês, janeiro de 2024 já registrou 642 milímetros de chuva, sendo o sexto maior acumulado mensal da mesma série histórica.

Publicidade





Em Matinhos, que registrou 69 milímetros de chuva na terça, os bombeiros fizeram 16 resgates de alagamento, principalmente nos balneários de Albatroz, Costa Azul, Riviera, Saint Etiene, Caravela e Currais. Em Pontal do Paraná foram 175 milímetros de chuva, com 11 resgates em Praia de Leste, Pontal do Sul, Monções, Jardim Canadá e Beltrame.





Os bombeiros também atenderam duas ocorrências de deslizamento de terra na região, uma delas em residência na Prainha, em Matinhos, e outra na via de acesso ao ferry boat, em Guaratuba. Não houve registro de pessoas feridas e os locais foram isolados.

Publicidade