Comerciantes correm para consertar estragos provocados pela chuva em Londrina

Comerciantes que sofreram prejuízos em decorrência da forte chuva de quarta-feira (29) em Londrina amanheceram nesta quinta (30) com a missão de recuperar materiais e limpar os estabelecimentos a tempo de aproveitar o movimento do comércio nos últimos dias do ano.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Londrina foi a cidade com maior volume de chuva registrado em todo o Estado. O índice de precipitação acumulada foi de 62,6mm entre as 17h de quarta e as 8h de qunta, com rajadas de vento de 41 km/h. O meteorologista Paulo Barbieri explica que a presença de granizo se deve pela combinação entre as altas temperaturas e a umidade, que favorecem a formação das chamadas nuvens Cb (Cumulonimbus). "É normal. O tempo quente e a umidade favorecem a formação dessas nuvens que formam o granizo".

Pancadas de chuva são previstas para os dias finais de 2021 em Londrina





Temporal causa alagamento e queda de energia em partes de Londrina