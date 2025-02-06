Concha Acústica de Londrina é palco do “Sextou na Concha” nesta sexta-feira (7)

Nesta sexta-feira (7), a Concha Acústica de Londrina recebe uma nova edição do “Sextou na Concha”, evento que mistura feira gastronômica com música ao vivo. Dessa vez, se apresentará a banda Detset, tocando clássicos do rock nacional e abrindo o show com um especial Barão Vermelho e Cazuza. O show ocorre das 19h às 22h, na Concha Acústica, que fica na Praça 1º de Maio, no Centro.







Além da apresentação cultural, haverá diversas barracas gastronômicas com pastéis, espetos, lanches, porções, doces, hortifruti, caldo de cana, chopps e demais bebidas, entre outras opções, incluindo venda de roupas com temática musical.

A banda Detset é formada por Fernando Bobrão no vocal, Osmani Junior na guitarra, Rogério Oliveira na bateria e Alessandro Franco no contrabaixo. Juntos desde 2010, eles se apresentam em bares e eventos particulares por todo o Paraná e sul de São Paulo.





Será a primeira vez que a banda completa tocará na Feira Gastronômica, já tendo se apresentado em projetos anteriores da associação Concha, como o “Música que vem do alto” e o “Odes”.

“Para nós é uma honra participar de um evento tão importante para a cultura da cidade e em um espaço tão marcante de Londrina”, contou o vocalista da banda, Fernando Bobrão.





A ação é desenvolvida pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, que promove o evento desde 2021, inicialmente como uma feira de artesanatos. Para este ano, o Sextou na Concha deve realizar 38 shows até agosto, recebendo patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).

Segundo a produtora cultural e coordenadora do Sextou na Concha, Marina Costa, há projetos para a realização de uma nova feira na praça Gabriel Martins, no Calçadão, onde se planeja realizar 51 apresentações acústicas.





Caso esteja chovendo muito no hora do show desta sexta (7), a apresentação pode ser cancelada por questões de comodidade e segurança. Detalhes sobre a programação e informações adicionais estão disponíveis no perfil @feiragastronomicalondrina no Instagram.

FEIRA GASTRONÔMICA



Atualmente, a Feira Gastronômica de Londrina ocorre em diversos pontos da cidade, como forma de disseminar o projeto e fomentar a economia local.





“Vendo a mesma necessidade que o Centro Histórico de Londrina estava sentindo de ocupar espaços ociosos, outros presidentes de associação de bairros vieram até mim para levar a feira para suas regiões”, destacou a produtora cultural Marina Costa.





Nas terças-feiras, acontece no jardim Piza, na rua Veneza, em frente ao número 631. Às quartas, a feira vai até o novo centro social e esportivo do bairro vila Nova, na rua Guaíba, s/n. No bairro Lindóia, a feira ocorre às quintas-feiras, na avenida das Maritacas, 1400. Sexta-feira é dia de Sextou na Concha, ocorrendo na rua Piauí, 130, a Concha Acústica de Londrina. No sábado, a Feira Gastronômica vai até a região norte, na avenida Saul Elkind, em frente ao número 233.



