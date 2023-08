Concurso vai premiar a melhor foto do centro de Londrina com R$ 500

O Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL) promove o concurso de fotografia com o tema “O Centro de Londrina” dentro da programação festiva dos 70 anos da entidade. As inscrições podem ser feitas no site do CEAL até o dia 4 de setembro.





O objetivo do concurso é evidenciar a beleza do centro de Londrina com a proposta de novos ângulos, com um olhar poético e criativo. A participação é aberta a qualquer pessoa - exceção para os diretores e conselheiros do CEAL e cada inscrito pode inscrever até três fotos.

O desafio dos participantes deste concurso é encontrar um novo olhar sobre o centro histórico da cidade de Londrina, permitindo ao participante e revelar a beleza estética das ruas, edificações, monumentos, lugares históricos e comuns, que estão presentes na vida e na memória de todos os londrinenses.





