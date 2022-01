Confira a previsão do tempo em Londrina desta sexta-feira e do final de semana

A condição de pancadas de chuva persiste nesta sexta-feira (7) em Londrina, segundo a meteorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) Angela Costa. Podem ocorrer chuvas isoladas no início da tarde e noite. O dia começou com a mínima de 18.3 °C e a máxima pode atingir de 29 a 30°C.

No sábado (8), a previsão do IDR é de um dia ensolarado e estável. No domingo (9), o tempo em Londrina volta à instabilidade, o que pode trazer chuva para a cidade, que terá a temperatura mínima em torno de 17°C e a máxima entre 29 e 30°C.



Na quinta-feira (6), a máxima ficou em 32.6 °C com acumulado de 2.6 mm de chuvas. Mesmo com as pequenas pancadas,o acumulado do mês está em 15.2 mm, abaixo da média climatológica que é de 124 mm.





