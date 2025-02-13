Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Refeição completa

Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quinta-feira

Redação Bonde
13 fev 2025 às 08:15

Compartilhar notícia

Vivian Honorato/N.com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Veja o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta quinta-feira (13):


Arroz

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Feijão preto

Linguiça assada

Publicidade

Quirera

Almeirão

Publicidade

Banana


O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.


O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.


Imagem
Londrina organiza distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade
A Prefeitura de Londrina montou um GT (grupo de trabalho) com as entidades da cidade que realizam distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade, incluindo aquelas que estão em situação de rua.


Imagem
CMTU amplia número de linhas do transporte coletivo em Londrina
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) ampliou o número de linhas no transporte coletivo público de Londrina, além de alterações em horários e itinerário dos ônibus.
Cardápio Londrina almoço Restaurante Popular Restaurantes onde fica quanto custa Leonel Brizola
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas