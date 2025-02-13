Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quinta-feira

Veja o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta quinta-feira (13):
Arroz
Publicidade
Publicidade
Feijão preto
Linguiça assada
Publicidade
Quirera
Almeirão
Publicidade
Banana
O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.
O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.
Londrina organiza distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade
A Prefeitura de Londrina montou um GT (grupo de trabalho) com as entidades da cidade que realizam distribuição de refeições para pessoas em vulnerabilidade, incluindo aquelas que estão em situação de rua.
CMTU amplia número de linhas do transporte coletivo em Londrina
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) ampliou o número de linhas no transporte coletivo público de Londrina, além de alterações em horários e itinerário dos ônibus.