Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta quinta-feira

Secretaria do Idoso oferta passeios temáticos de Natal em Londrina

A partir desta quarta-feira (27), a SMI (Secretaria Municipal do Idoso) inicia uma série de passeios natalinos gratuitos voltados a pessoas com idade acima de 60 anos atendidas pelos serviços do órgão. A previsão é de realizar 15 passeios ao todo,