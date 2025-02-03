Pesquisar

Para começar a semana

Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta segunda-feira

Redação Bonde
03 fev 2025 às 08:15

Emerson Dias/N.Com
Veja o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta segunda-feira (3):


Arroz

Feijão carioca

Empanado de frango

Quirera

Alface

Banana


O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.


O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.


