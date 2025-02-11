Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina desta terça-feira

Veja o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta terça-feira (11):
Arroz
Feijão preto
Empanado de frango
Farofa colorida
Alface
Tangerina
O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.
O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.
